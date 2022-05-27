Один из первых главарей «ДНР» полагает, что по итогам российско-украинской войны на территории страны-агрессора возникнут «народные республики» по примеру ОРДЛО, которые будет контролировать Китай, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Украина 365».

Гиркин не исключает, что Российская Федерация после поражения в Украине может развалиться. Помимо расчленения «империи», по его мнению, КНР создаст «республики» в Сибири и на Дальнем Востоке.

Экс-офицер ФСБ считает, что после провала «спецоперации» в РФ может произойти смена власти на прозападное правительство. В таком случае Россия может представлять геополитическую угрозу Китаю, поэтому Пекин попытается создать в национальных регионах России, таких как Якутия, Чукотка, «народные республики».

«Китай не будет это терпеть», — прогнозирует Гиркин.

Он обратил внимание на то, что КНР демонстративно отказывается помогать Москве обходить санкции Запада. По мнению террориста, Пекин не протягивает руку помощи Кремлю именно из-за заинтересованности в российских территориях.

Напомним, что руководство РФ недовольно резкой критикой политики Путина, Кремля и решений военного руководства оккупантов бывшим «министром ДНР». По этой причине пропаганда начала травлю в отношении Гиркина, в частности рупор путинского режима Владимир Соловьев обвинил террориста в предательстве.