Кондитерскому изделию дали название «Алешка» в честь 8-летнего школьника Леши из села Веселая Лопань в Белгородской области, который стал одним из символов войны России против Украины. Кроме того, мальчик снялся в рекламе продукции, информирует «НБН».

Что интересно, граждан страны-агрессора лишили возможности приобрести новое лакомство, которое развезли только российским оккупантам на передовую и в госпитали.

О запуске лимитированной серии шоколадок стало известно из Telegram-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Российский чиновник рассказал, как мальчик стал символом «спецоперации» и опубликовал рекламные снимки.

Ребенка запечатлели с плиткой шоколада в руках, одетым в куртке в стиле милитари с нашивкой с символом Z и чужим флагом. По всей видимости, россияне перепутали родное знамя с триколором Сербии, либо пришили шеврон вверх ногами.

Ранее россияне опозорились в Новосибирске с плакатом к 9 мая. За баннер с ошибкой пришлось оправдываться местному руководству.