Как информирует «НБН», ссылаясь на «Европравду», об этом говорится в сообщении The New York Times со ссылкой на чиновников США.

По всей вероятности, о передаче оружия будет объявлено на следующей неделе. Именно так заявил чиновник на условиях анонимности. Вооружение будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые могут стрелять гораздо дальше, нежели пусковые установки, которые в настоящее время использует Украина.

При этом сами официальные лица не предоставили подробностей относительно того, какие именно типы ракет предоставят Соединенные Штаты. Чаще всего в Пентагоне применяют М31 GMLRS – высокоточное оружие со спутниковой наводкой, которое несет примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба.

Помимо того, американская сторона намерена включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, который передвигается на шасси колесных грузиков.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу, 27 мая, отказался подтвердить, что решение предоставить пусковые установки было принято.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что в Кремле начались разговоры о штурме Киева.