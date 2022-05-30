Как информирует «НБН», такое заявление на своей странице в социальной сети «Твиттер» написал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Дословно из сообщения Энтони Блинкена:

«В День солидарности с Республикой Беларусь мы помним о страданиях, которые были вызваны подавлением прав человека режимом Александра Лукашенко, игнорированием международных норм, а также соучастием в войне Российской Федерации против Украинского государства. Мы вместе с народом Беларуси сегодня и каждый день».

Насколько известно, двадцать девятое мая демократические силы объявили Международным днем солидарности с Беларусью.

Ранее Александр Лукашенко сделал заявление о создании нового оперативного командования и возможной войне на территории страны.