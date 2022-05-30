Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что захват Луганской и Донецкой областей является безусловным приоритетом войны на территории Украины, а жители остальных оккупированных территорий нашей страны якобы должны самостоятельно «решить свое будущее». Об этом, как пишет «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», Лавров рассказал во время интервью французскому телевизионному каналу TF1.

Руководитель МИД Российской Федерации подчеркнул:

«Освобождение» территорий Донбасса, которые признаны Россией, как независимые государства, является безусловным приоритетом».

В это же время он подчеркнул, что по отношению к другим территориям Украинского государства, где в настоящее время продолжается российская «военная операция», «жители этих районов должны самостоятельно решать свое будущее».

Согласно его словам, в созданной президентом Владимиром Зеленским среде якобы существует «запрет русского образования, средств массовой информации, культуры, использования русского языка в быту…».

Помимо прочего, глава внешнеполитического ведомства пытается убедить в том, что длительные сроки «спецоперации» на территории Украинского государства предопределены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. При этом, как известно, российские войска за все время полномасштабного вторжения только то и делают, что разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирное население.

Ранее в Британии рассказали о том, как на самом деле влияют международные санкции на Российкую Федерацию.