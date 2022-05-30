Министр иностранных дел РФ недоволен тем, что Париж активно вооружает Украинское государство для войны против страны-оккупанта. Лавров заявил, что такими действиями Франция умышленно «разжигает неонацизм» в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на «РИА Новости».

«Нам печально это видеть», — сообщил глава МИД России, подчеркнув, что Франция играет одну из инициативных ролей в «разжигании украинского национализма и неонацизма».

Кроме того, министру не нравятся и призывы Парижа о том, что нужно нанести поражение россиянам и довести войну до победного конца. Также такие заявления дипломат расценил как нежелание Запада услышать Москву.

Чиновник отметил, что западные страны «сознательно проигнорировали» призывы российской стороны «договариваться на равноправной основе».

Ранее Лавров озвучил приоритет «спецоперации» РФ в Украине. Руководитель российского дипломатического ведомства сообщил, какие территории нашей страны оккупанты будут «освобождать» в первую очередь.