Британский таблоид Daily Mirror опубликовал материал о диагнозе российского президента-агрессора, в котором сослался на источник в Федеральной службе безопасности РФ, информирует «НБН».

Издание, ссылаясь на полученную из ФСБ информацию, сообщило, что у Путину осталось жить не больше двух-трех лет. У лидера россиян форма быстро прогрессирующего рака.

Источник из российского силового ведомства напомнил, что во время обращения 9 мая диктатор весь текст своей речи читал с листа. Путину пишут все, что он намерен сказать, на бумаге большими буквами так, что на каждой странице помещается лишь несколько предложений.

Также таблоид указал, что глава Кремля резко теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.

Отметим, что российский оппозиционер Игорь Эйдман считает, что слухи о тяжелом заболевании президента-агрессора умышленно распространяют спецслужбы РФ. Он объяснил цель вбросов о серьезных проблемах со здоровьем Путина.