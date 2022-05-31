Пропагандистское издание «РИА Новости» сообщило, что вступивший в должность «главы республики» Гаглоев отметил указ Анатолия Бибилова, который ранее занимал пост «президента», информирует «НБН».

Новый «руководитель» Южной Осетии заявил, что его не устроила формулировка вопроса об интеграции в Россию. Гаглоев решил, что волеизъявление непризнанной республики нужно объявить, как вопрос «Об объединении Южной Осетии с РФ». Формулировка его предшественника звучала так: «Согласны ли вы вступить на правах субъекта в состав России?».

«Президент» поручил провести консультации о возможности слияния с Российским государством и заверил, что он не будет идти против воли своего народа.

В то же время российские власти начали подготовку к фейковым референдумам на оккупированных территориях Украины. В Совфеде РФ намекнули, какие украинские регионы намерена аннексировать страна-оккупант.