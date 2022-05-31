Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Валентин Юмашев покинул собственный пост безвозмездного советника российского президента Владимира Путина в апреле месяце.

Дословно из обнародованного материала:

«Юмашев был неоплачиваемым советником Путина. Он имел ограниченное влияние на процесс принятия решений главы Кремля. Однако уход Юмашева с занимаемой должности устраняет одну из последних связей путинской администрации с правлением Ельцина, периодом либеральных реформ и открытости Российской Федерации по отношению к Западу».

Стоит отметить, что информацию об уходе Юмашева из должности советника Ельцина подтвердила также первый заместитель исполнительного директора центра Бориса Ельцина Людмила Телен, подчеркнув, что это была его личная инициатива.

Что интересно, что ни сам Юмашев, ни Дмитрий Песков по настоящее время никак не прокомментировали такую информацию.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Путин сумел запугать Шольца насчет того, чтобы Германия прекратила поставки оружия в Украину.