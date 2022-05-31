Эксклюзивные аудиозаписи журналисты получили от анонимного источника в одном из разведывательных ведомств Украины. Во время разговора российские полковники высказывают все, что думают о главе государства Владимире Путине и министре обороны Сергее Шойгу, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио свобода».

Военный обратил внимание своего собеседника на то, что Шойгу не видно и не слышно. Россиянину не нравится, что как только министр обороны появляется, «генеральчики, полковнички, лейтенантики» начинают вокруг него бегать.

«Потом вылезет же, мерзость, б***ь», — выругался полковник.

Военнослужащий, описывая свое командование, подтвердил, что они не умеют воевать, единственное, чему их научили «бодро отдавать честь».

Полковники армии РФ также обсудили огромные потери путинской армии, сравнив войну против Украины с советско-финской войной 1939-1940 годов.

Расследователи смогли идентифицировать личности военных РФ, чьи разговоры были перехвачены – Максима Власова (позывной «Югра») и Виталия Ковтуна.

Власов был ответственен за обстрелы Мариуполя из РСЗО «Град» 24 января 2015 года, именно он отдавать приказ атаковать мирное население. Также он отдавал распоряжение сепаратистам прятать технику ВС РФ от представителей ОБСЕ.

В разговоре Власов жаловался Ковтуну на то, что Шойгу «полностью некомпетентный профан в своем деле, но и не его это дело».

«Просто шоумен, б***ь», — высмеивал главу Минобороны России полковник.

Эмоционально и грубо также высказывался и Ковтун, критикуя главу государства. Ему не понравилось, что кремлевский диктатор не нанес удар по Верховной Раде ракетой, после того, как крейсер «Москва» пошел ко дну.

«Путин пи***ас», — ругался российский военный.

Отметим, что Путин и Шойгу опозорились пропагандистским сюжетом на росТВ. Президент и министр обороны посетили раненных на войне в Украине солдат армии РФ в московском госпитале. Пользователи Сети стразу обратили внимание на обман в репортаже.