Рупор Кремля в своем Telegram-канале попыталась предстать в образе друга украинцев. Симоньян сделала публикацию, где рассказала об украинских фразах, которые она якобы использует в своей речи с младенчества, информирует «НБН».

Псевдожурналистка решила, что «спасибо» в переводе на украинский язык звучит как «будь ласка» (укр. «пожалуйста») и подчеркнула, что она так говорит всю жизнь. Помимо этого, пропагандистка рассказала, что всегда использует и другие украинские слова, которые она назвала «кубанскими фразочками» и «балачкой».

«Не собираюсь дарить этот нежный и меткий суржик какому-то Зеленскому», — заявила Симоньян, добавив, что глава Украины «специально к выборам» выучил эти фразы.

Напомним, что ранее высказывание пропагандистки в ее Telegram вызвало активное обсуждение в Сети. Симоньян фактически призналась в том, что путинский режим начал шататься и скоро наступят времена, когда уйдет с экранов из-за ненадобности.