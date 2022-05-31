Как информирует «НБН» со ссылкой на «Диалог», одна из главных пропагандисток России Ольга Скабеева во время своего политического ток-шоу анонсировала завершение так называемой «спецоперации» на территории Украины.

Теперь же, согласно ее словам, на очереди «демилитаризация» всего Североатлантического Альянса.

Дословно из заявления Скабеевой:

«Спецоперация России на территории Украины закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война. Причем это Третья мировая война. Нам приходится теперь заниматься демилитаризацией не только Украинского государства, но и всего НАТО».

К слову, сама же Российская Федерация, начиная с 24 февраля, дня, когда агрессор совершил широкомасштабное наступление на Украину, российская армия потеряла 30 тысяч и 350 военнослужащих.



