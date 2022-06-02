Уполномоченный по правам беженцев сообщил, что с 1 июля переселенцы из Украины перестанут получать от польского правительства денежную помощь в размере 40 злотых в день, информирует «НБН» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Шефернакер отметил, что для некоторых лиц Польша расширит льготы, в частности для беременных, многодетный и людей с инвалидностью. По его словам, украинцам гарантировали финансовую помощь на первые 60 дней, месяц назад этот срок был продлен на такой же период, однако далее специальный закон действовать уже не будет. Решение польских властей продиктовано очень большими расходами на содержание переселенцев.

Замглавы МВД отметил, что некоторые беженцы из Украины занимаются трудоустройством и находят работу. Польское руководство хочет других переселенцев стимулировать быть активнее в этом вопросе, в частности намерено профинансировать для украинцев обучение польскому языку.

Как сообщалось, переселенцы в Украине также не получили пособия от государства за март и апрель. Представитель Минсоцполитики Марина Лазебная озвучила причину задержки социальных начислений и рассказала, когда украинцам ждать денежную помощь за первые два месяца весны.