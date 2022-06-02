Валентин Юмашев состоял в команде российского лидера с 2000 года, однако месяц назад оставил должность советника главы государства. Соответствующую информацию подтвердил спикер Путина, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Песков заверил, что увольнение зятя Ельцина официально оформлено, однако документ на сайте Кремля не опубликовали сознательно, поскольку «процедура не требует».

В то же время пресс-секретарь президента Российской Федерации не озвучил причину, по которой Юмашев решил уйти из команды лидера россиян, где он проработал 22 года.

Отметим, что супруга и дочь экс-советника кремлевского диктатора после вторжения российской армии в Украину публично осудили войну.

Информация об уходе Юмашева из команды Путина ранее появилась в СМИ. Российское руководство никак не комментировало это информацию, как и сам зять Ельцина.