Как информирует «НБН», более подробно об этом говорится в материале NewsMaker.

Парламент Молдовы принял документ во втором окончательном чтении на заседании, второго июня. За такое решение свои голоса отдали 54 депутата. Все они от правящей партии «Действие и солидарность».

В материале издания говорится:

«Документ, который был принят парламентом Молдовы, запрещает транслировать в стране программы информационно-аналитического характера, а также фильмов о войне, которые были созданы в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию относительно трансграничного телевидения».

Таким образом, новости РФ и телевизионные передачи по телевидению Молдовы не будут транслироваться, так как Российская Федерация не ратифицировала эту конвенцию.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российская пропаганда отреагировала на ленд-лиз для Украины.

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