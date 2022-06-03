Издание Newsweek опубликовало материал, в котором рассказало, с чем столкнулся глава Российской Федерации Владимир Путин в первые два месяца весны. Журналисты ссылались на три источника из американской разведки, которые имеют доступ к секретному докладу разведывательного управления США от конца мая, информирует «НБН».

Собеседники журнала сообщили, что в апреле хозяин Кремля прошел курс лечения: лидер россиян борется с прогрессирующим онкологическим заболеванием. Также представители разведки США рассказали, что для Путина нелегким выдался и март, когда он пережил попытку покушения.

Журналисты пишут, что влияние президента-агрессора остается сильным, однако он уже не обладает абсолютной властью. Сейчас в Кремле развернулась жестокая борьба, поскольку российские элиты осознают, что «конец близок».

Собеседники издания отметили, что американская разведка не может сделать точные выводы о проблемах со здоровьем лидера россиян, поскольку он слишком редко появляется на публике. Отметим, что британский таблоид также в своей статье сообщил, что в администрации главы РФ начали искать замену Путину. В Кремле устроили «конкурс» на президентское кресло, в котором участвуют несколько политиков.