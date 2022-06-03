Страна-агрессор Российская Федерация начала военные учения в Тихом океане с привлечением более четырех десятков боевых кораблей, а также двух десятков единиц военной авиации, о чем пишет «НБН» со ссылкой на российские масс-медиа.

СМИ РФ со ссылкой на оборонное ведомство страны-агрессора пишут, что в водах, где будут проводиться практические мероприятия, задействуют такие корабли, как «Маршал Крылов» и «Маршал Шапошников», корветы и противолодочные корабли, суда снабжения. Также Россия задействовала в учениях большие и малые противолодочные корабли, тральники…

Известно, что морские войска РФ и боевая авиация будут проводить мероприятия по поиску подводных лодок предполагаемых вражеских сил. Корабли и самолеты государства оккупанта будут также отрабатывать организацию обороны воздушного пространства тактических групп на судне.

В ходе учебных мероприятий также будут выполняться стрельбы по целям на воде и в воздухе.

Не так давно военные учения у границ Тайваня провели Вооруженные силы Китайской народной республики.