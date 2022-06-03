Институт GLOBSEC регулярно проводит соцопросы в 9 странах Центральной и Восточной Европы. На этот раз аналитики пообщались с респондентами из Венгрии, Болгарии и Словакии относительно ситуации в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на Euractiv.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе опроса общественного мнения в конце марта и апреле. У словаков, болгар и венгров поинтересовались, кто ответственен за войну на украинской территории.

Результаты показали, что только 51% респондентов из Словакии, 50% опрошенных из Болгарии и 48% участников исследования из Венгрии считают Российскую Федерацию ответственной за кровопролитие в Украине.

28% словаков, 26% болгар и 19% венгров считают, что виновен в войне Запад, который «спровоцировал РФ».

Что интересно, 18% опрошенных из Венгрии сочли виновницей вооруженного противостояния со страной-оккупантом Украину, которая якобы притесняет русскоязычное население.

В то же время КМИС наблюдает снижение положительного отношения украинцев к россиянам. Соцопрос показал, как изменилось количество граждан Украины, которые негативно настроены в отношении жителей РФ, с начала полномасштабной войны.