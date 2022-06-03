Как информирует «НБН» со ссылкой на MDR Aktuell, с таким заявлением выступила вице-президент Европейского парламента Катарина Барли.

При этом она подчеркнула, что среди причин на лишение голоса может стать нарушение Венгрией верховенства права.

Согласно ее словам, Виктор Орбан, являющийся главой правительства Венгрии, взял государство под стопроцентный контроль. Теперь он позволяет злоупотреблять принципом единодушия в Европейском Союзе, чтобы шантажировать другие государства.

Примечательно, что ранее в феврале месяце, еще до начала полномасштабного вторжения государства-оккупанта Российской Федерации на территорию Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление относительно выхода страны из состава Европейского союза. Он тога заявил, что это обязательно произойдет, если ЕС не изменит свою политику. Однако, как мы видим, по состоянию на сегодняшний день этого до сих пор не произошло.