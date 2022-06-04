Как передает «НБН», об этом сказано в материале CNN.

В статье отмечается, что сейчас главная задача – установить приблизительные варианты плана мирного прекращения огня, который в дальнейшем можно предложить Украине для рассмотрения.

Несколько недель подряд при участии высокопоставленных лиц США, Европейского союза и Великобритании обсуждались многочисленные варианты прекращения войны через переговоры. Также известно о дискуссии касаемо предложенных в конце мая Италией четырех пунктов.

Данная схема предполагает, что Киев отказывается от интеграции в Североатлантический альянс, а вместо этого западные партнеры берут на себя определенные обязательства. Также предусмотрены переговоры Украины и России касаемо статуса Донбасса и Крыма. Представители украинской стороны не принимают непосредственного участия в этих переговорах несмотря на то, что власти США ранее говорили, что недопустимо обсуждать вопросы Украины без ее согласия.

Ранее Давид Арахамия высказался относительно возможности возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией.