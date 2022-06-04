Как передает «НБН» со ссылкой на Aktuality, с таким заявлением выступила спикер Минобороны Словакии Мартина Кова-Какашчикова.

«Нельзя сказать, когда на баланс Вооруженных сил Словацкой Республики поступят оставшиеся восемь гаубиц Zuzana 2, поскольку в случае поступления заказов для Украины, приоритет будет отдан им», — пояснила высокопоставленная чиновница.

СМИ отмечают, что еще в 2018 году правительство Словакии одобрило решение о покупке 25 гаубиц Zuzana 2, когда во главе Минобороны страны был Петр Гайдош. Однако в связи с пандемией дата поставок не один раз менялась. Ранее ожидалась поставка последних восьми единиц не позднее середины декабря 2022 года.

На текущей неделе акционерное общество «Конструкция обороны», которое является собственностью словацкого оборонного ведомства, подписало контракт на коммерческие поставки в Украину восьми единиц гаубиц Zuzana 2. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь дал высокую оценку этому договору, так как считает его успехом для оборонного сектора страны.