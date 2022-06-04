Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Baza, в вышеуказанном месте мужчина поджог здание Росгвардии.

Согласно обнародованным предварительным данным, мужчина предпринял попытку зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание Росгвардии. Однако дверь в здание была закрытой. В результате он поставил канистру возле входа в помещение и поджег ее. Последствия – на крыльце здания начался пожар.

Сотрудники пожарной службы своими силами ликвидировали возгорание. В результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет.

Касательно мужчины, который устроил пожар в здании Росгвардии, он был задержан. Им оказался 50-летний местный житель.

Насколько известно, бойцы Росгвардии сейчас принимают участие в широкомасштабном наступлении на Украину, которое Россия начала 24 февраля текущего года.