Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы МИД Венгрии в социальной сети Facebook, руководитель венгерской дипломатии Петер Сийярто высказал слова поддержки заявлению спикера парламента страны Ласло Кевера. Как известно, последний на днях заявил о «психических проблемах» Владимира Александровича Зеленского.

Дословно из заявления Сийярто:

«Тогда как 10-ки тысяч человек на протяжении последних месяцев активно работают в Венгрии, чтобы помочь пострадавшему от войны Украинскому государству, а также его гражданам, политики из Украины раз за разом говорят в неприемлемом тоне о Венгрии. Этим самым они нас провоцируют, лгут, а также пытаются очернить нас. Ни одного раза они не сказали ни слова благодарности. Принимая все это ко вниманию, Ласло Кевер прав. Даже пусть это не нравится или возмущает украинцев».

Напомним, ранее в феврале месяце, еще до войны, в Сети появилась информация о том, что Венгрия может и вовсе выйти из состава Евросоюза.