Британское издание Mirror со слов Котлярского пишет, что у главы Российской Федерации диагностировали рак поджелудочной железы, в связи с чем ему осталось прожить считанные месяцы, информирует «НБН».

Журналист рассказал, что соответствующий диагноз президенту-агрессору подтвердили кремлевские врачи. Он добавил, что заболевание Путина прогрессирует настолько быстро, что операция может продлить его существование максимум на 3-4 месяца.

Таблоид также цитирует экс-депутата Государственной Думы РФ Аркадия Янковского. Политик сообщил, что российский центр онкологии им. Н. Н. Блохина находится в полной готовности. Кроме того, Кремль очень тщательно готовил операцию для российского лидера.

По словам бывшего депутата, также решен вопрос управления Россией в случае кончины Путина. Если глава государства умрет, страну возможно возглавит специальный Госсовет.

Ранее выяснилось, что весной Путину пришлось бороться за жизнь на двух фронтах. Американское издание рассказало, что пережил российский диктатор в марте и апреле.