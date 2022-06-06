Кадры сюжета пропагандистского ТВ-канала «НТВ» опубликовал автор политического Telegram-канала «Сталингулаг», российский блогер Александр Горбунов, информирует «НБН».

Псевдожурналисты показали 86-летнего экстрасенса из Воронежской области Ивана Фомина, который ранее работал на КГБ. «Боевой предсказатель» сделал свой прогноз относительно окончания войны в Украине.

Фомин заверил, что якобы 17 сентября «падет киевский режим» и украинский лидер Владимир Зеленский, который «сомневается в своих силах», подпишет капитуляцию, после чего покинет Украину.

«Предсказывает, что «спецоперация» будет закончена 17 сентября. Но какого года?» — Горбунов потроллил Фомина.

На сюжет с предсказанием от «экстрасенса из КГБ» отреагировали и другие граждане РФ, атаковав «НТВ» в их Twitter-аккаунте. Некоторые комментаторы вспомнили, что шаманы предсказывали главе РФ Владимиру Путину победу за три дня, однако их слова не сбылись, другие обвинили пропагандистов в демонстрации «откровенного идиотизма».

Напомним, что карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала, что на Путина работают 13 шаманов из Сибири. Он объяснила, зачем кремлевскому диктатору услуги колдунов-знахарей.