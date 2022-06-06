Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, с таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес.

При этом британский министр отметил, что поддержка Великобританией Украины меняется по мере развития тактики РФ.

Дословно из заявления министра обороны Великобритании:

«Данные высокоэффективные РСЗО предоставят возможность нашим друзьям из Украины более качественно оградить себя от жестокого применения артиллерийского оружия дальнего радиуса действия, которое путинские силы применяли без разбора, разрушая города».

Кроме того, ранее стало известно о том, что Украина получит от США артиллерийские системы HIMARS.