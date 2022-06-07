Как информирует «НБН» со ссылкой на СNN, об этом проинформировал директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Эврил Гейнс.

Дословно из заявления Гейнса:

«Когда мы нашим политика объяснили все это, а они уже обратились к собственным собеседникам, то обнаружили, что по этому поводу было весьма много скептицизма. В итоге американский лидер, повернувшись к нам, заявил: «Вам необходимо выйти и сообщить как можно больше, вам нужно убедиться, что люди видят то же, что и вы, чтобы мы вновь могли найти контакты, а также иметь более продуктивные разговоры относительно того, как подготавливаться к предстоящему вторжению России».

Напомним, ранее у Байдена в очередной раз заявили о поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии, отметив, что США готовы продать нашей стране четыре БПЛА MQ-1C Grey Eagle.