Как информирует «НБН» со ссылкой на оперативную информацию Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на седьмое июня, Лукашенко хочет увеличить количество армии Беларуси с 45 до 80 тысяч.

Дословно из сообщения Генштаба:

«В ходе создания южного оперативного командования предполагается, что численность армии РФ будет увеличена. Причем если это произойдет, то количество солдат будет достигать восемьдесят тысяч человек. Воинские части РБ планируют комплектовать техническими средствами, а также вооружением за счет того, что есть на хранение».

В Вооруженных силах Украины также отметили, что в настоящее время для нашей страны сохраняется угроза ракетных, а также авиаударов с территории Беларуси по Полесскому и Волынскому направлениях.

Как известно, в настоящее время регулярная армия Беларуси насчитывает сорок пять тысяч человек.

Ранее стало известно о ситуации в Киевской области на границе с Беларусью.