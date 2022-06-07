Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал видеообращение к своим военным, которые находятся в Украине. В ходе своей речи он оговорился и оскорбил российского лидера Владимира Путина.

На видео Кадыров пообещал амнистию своим соотечественникам из батальонов им. Дудаева и Мансура, если они признают свою вину в поддержке армии Украины, информирует «НБН».

Глава Чечни хотел сообщить, что будет ходатайствовать за своих земляков перед Верховным главнокомандующим, однако в этот момент оговорился, выдав слово «говнокомандующий».

Конфуз Кадырова, который известен своей привычкой комбинировать в своей речи «феню» и чеченский суржик, вызвал ажиотаж в Сети. Комментаторы принялись активно обсуждать красноречивую оговорку главы Чечни:

«Хоть в чем-то я с ним соглашусь»;

«Я от смеха чуть с дивана не упала»;

«Ну, скажем, Америку он нам не открыл, просто констатация факта»;

«Устами интеллектуального младенца, глаголет истина»;

«Хоть раз в жизни правду сказал»;

«Таблетку правды съел что ли?»;

«Вот здесь я с командиром ТикТок-войск соглашусь… Хотя он тоже такой же»;

«Не удивлюсь, что завтра Кадырова накормят «Новичком»»;

«Проговорился… Видимо, в узком общении Кадыров так презрительно и называет Путина»;

«Оговорка по Фрейду или правда в лоб?».

Отметим, что СМИ РФ заявили, что кадыровцы на фронте в Украине начали раздражать хозяина Кремля. Если ранее Путин хвалил публично Кадырова за деятельность его подразделений, то после поражений ВС РФ президент-агрессор не скрывает своего недовольства главой Чечни.