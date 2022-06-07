Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в Беларуси стартуют тренировки по боевой готовности, а точнее – «призыва на военную службу, а также освоения пополнением программы начальной военной подготовки».

В сообщении Министерства обороны России отмечается, что данные занятия направлены на проведение комплекса последовательных тренировок всех категорий военных, подразделений, а также соединений и воинских частей, органов военного управления по осуществлению мероприятий по переводу с мирного на военное время.

Помимо того известно, что Республика Беларусь намерена увеличить численность собственной армии до восьмидесяти тысяч военнослужащих.