В ГУР Минобороны Украины сообщали, что около двух месяцев назад на главу Российской Федерации было совершено покушение. С того момента Путин появляется на публике в окружении множества телохранителей, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По мнению Борового, охране очень выгодно поддерживать президента-агрессора в ощущении опасности. Оппозиционер предполагает, что иногда телохранители делают это умышленно.

Также политик отметил, что глава Кремля давно потерял контроль над реальностью и даже не представляет, как к нему относятся в международном сообществе и насколько сильно его ненавидят. Путин находится в информационном пузыре и ему кажется, что он управляет всем миром.

Экс-депутат Госдумы считает, что ситуация кремлевского диктатора напоминает сумасшедший дом, где пациент пытается управлять движениями планет, не привлекая внимание санитаров. Боровой считает, что Путин и Лукашенко «управляют движениями планет», при этом бояться обращать на себя внимание здравомыслящих людей.

Ранее журналист Марк Котлярский в комментарии западному изданию рассказал о болезни Путина. По его словам, кремлевский врачи подтвердили российскому лидеру его диагноз.