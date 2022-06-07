В Telegram-канале ГУР МОУ опубликовали информацию о запугивании родственников членов экипажа ликвидированного крейсера «Москва». Им дают понять, что разговоры о погибших сыновьях и мужьях обернутся уголовным преследованием и невыплатой компенсаций, информирует «НБН».

Украинская разведка сообщает, что среди семей военных, которые погибли на корабле, нарастает социальное напряжение. Чтобы не произошла утечка информации об оккупантах-срочниках, с их родственниками работает спецгруппа юристов, медиков и психологов. Они пытаются убедить близких моряков ни с кем не обсуждать их гибель.

В Севастополе организовали встречу с родственниками членов экипажа крейсера в доме офицеров ЧФ РФ. Здание охранялось военной полицией, а командующий пришел на встречу в окружении спецназовцев. Часть семей погибших срочников не явилась на встречу в знак протеста.

Ранее Кремль пытался скрыть правду о ликвидации корабля, вынуждая родственников погибших оккупантов подписать документ, который подтвердит, что моряки «умерли в результате катастрофы».