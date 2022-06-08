Кадры сражений пенсионерок за дармовую добычу в Москве опубликовал Telegram-канал Riddle. В российской столице организовали акцию «Вторая жизнь тюльпана» по раздаче отцветших луковиц цветов из клумб, которая вызвала сумасшедший ажиотаж, информирует «НБН».

«Сахар больше не тренд», — подписал автор Telegram-канала видео эпичной драки, желающих урвать халяву из рук сотрудников отдела цветочного хозяйства парка.

Пенсионерки устроили впечатляющую давку, чтобы получить заветный пакет. Женщины толкали, оттесняли друг друга и вырывали свертки. Во время баталии ругающихся пенсионерок пострадали и те, кто раздавал бесплатные луковицы тюльпанов.

Такие кадры в очередной раз продемонстрировали «процветание» Российской Федерации и «благосостояние» ее граждан.

Напомним, что в российском Владивостоке на Пасху священнослужители раздавали бесплатные вареные яйца. Толпа горожан устроила давку, в которой едва не пострадал батюшка. Кадры бойни за халявные продукты опубликовали в Сети.