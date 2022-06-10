Как информирует «НБН» со ссылкой на «ЛигаБизнесИнформ», такие данные озвучил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

В частности, он в качестве доказательств привел статистические данные по импорту и экспорту. Их составлял Восточный комитет немецкой экономики.

Андрей Мельник отметил:

«Это полное безумие. Несмотря на агрессивную войну Российской Федерации против Украинского государства, Берлин перевел Кремлю еще практически шесть миллиардов евро».

Согласно данным таблицы, торговля между Германией и Украинским государством в тот же период упала на одиннадцать процентов.

Ранее мы уже писали о том, что Зеленский озвучил неудобные вопросы для Европы.