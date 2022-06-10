Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

В разных средствах массовой информации появляется информация о том, что диктатор РФ Владимир Путин серьезно болен. Якобы его здоровье серьезно ухудшилось в последние годы. По некоторым данным, глава Кремля болеет раком.

Подтверждения данной информации нет. Не исключено, что подобного рода публикации могут быть даже информационным вбросом Кремля.

Прокомментировала частое появление публикаций о болезни Путина российская журналистка Юлия Латынина. Журналистка не исключает, что Путин серьезно болен, но и не доверяет стопроцентно данной информации.

Она указала на признак, который может говорить о том, что у Путина ослаблен иммунитет, что часто бывает при некоторых видах рака. Журналистка отметила, что диктатор держит всех на большом расстоянии, вероятно, боясь чем-то заразиться.

«Мы все видели, на какой гигантской дистанции держали от Путина людей. Это может быть следствие ослабленного иммунитета, который возникает при некоторых рака, вернее, некоторых видов терапии от рака. Короновируса он тоже боялся, все эти 10-метровые столы, двухнедельный карантин его посетителей. Очень возможно, что у него понижений иммунитет вследствие каких-то процессов в организме», — заявила журналистка.

Ранее Латынина объяснила, почему Путин возобновил угрозы о нападении на Киев.