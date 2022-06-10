В своем Twitter-аккаунте литовский политик прокомментировал инициативу Федорова. Малдейкис дал понять, что руководство его страны тоже может «поиграть в отмену исторических событий», информирует «НБН».

Литовский депутат написал, что если Госдума России примет соответствующий закон, его государство отменит Поляновское соглашение 1634 года и будет требовать от главы РФ подчинения властям Владислава IV и возврата оккупированных территорий Великому княжеству.

«Смоленск – это Литва», — добавил политик.

Напомним, что польский дипломат Бартош Цихоцкий резко высказался относительно переживаний европейских лидеров о «сохранении лица» кремлевского диктатора. Представитель Польши в Украине дал совет западным политикам, которые переживают за Путина.