Коля Лукашенко, сын непризнанного белорусского президента, на выпускном вечере появился в синем костюме, а его одноклассница пришла в желтом платье. На фотографии молодые люди, сами то не желая, создали комбинацию цветов украинского флага, информирует «НБН».

Горковенко разместил снимок на своей Facebook-странице. По мнению журналиста, такая ироническая ситуация с сыном Лукашенко стала прямолинейным намеком «усатому таракану».

Отметим, что выпускной сына непризнанного главы Беларуси осветили на государственном телеканале. Коля Лукашенко окончил белорусскую школу с золотой медалью.

Нелегитимный президент в день выпускного обратился к молодежи, представ в кадре в молодежной одежде возле мотоцикла. В своей речи Лукашенко посоветовал подросткам определиться с будущим путем, вовремя устроиться на работу, создать семью и родить детей.

Ранее в Сети обсуждали конфуз Лукашенко на саммите стран-членов ОДКБ в Москве. Нелегитимный президент отличился странным поведением во время речи Путина.