На официальном интернет-портале правовой информации РФ появился указ об увольнении чиновницы, подписанный главой России Владимиром Путиным, информирует «НБН».

Поклонская прокомментировала свое увольнение в Telegram-канале, поблагодарив главу государства за доверие и поддержку, сообщила, что переходит на другую работу.

В то же время журналисты подозревают, что чиновницу лишили должности, поскольку она в немилости у кремлевского диктатора.

Ранее Поклонская не согласилась на предложенную ей должность посла в Кабо-Верде, а после вторжения России в Украину в одном из интервью заявила, что знак Z, которую использует путинская армия, является символом горя и страданий. Отметим, что коллаборантка в начале марта засветилась в Херсонской области. Поклонская вместе с Росгвардией приехала раздать украинцам «гуманитарную помощь». Украинский предприниматель Сеяр Куршутов предлагал 100 000 долларов тому, что поймает чиновницу и доставит ее Службе безопасности.