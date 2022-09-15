Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Bloomberg.

Согласно информации, обнародованной изданием, оборонное производство может оказать помощь в плане компенсации падения в остальных сферах. Известно о том, что работников оборонных предприятий перевели на двенадцатичасовой рабочий день. Помимо того, они также могут выходить на работу и по субботам на восемь рабочих часов.

Изготовление готовых металлических изделий является статистической линией, которая кроме товаров включает в себя оружие, разные боеприпасы и бомбы, выросло практически на тридцать процентов в июле месяце, если сравнивать с этим же периодом минувшего года после резкого снижения в предыдущие месяцы.

В материале издания также говорится, что экономический подъем оборонной промышленности, по всей видимости, будет недолгим, а санкции весьма ослабят военную машину России, оставив ее без передовых технологий и компонентов.

Дословно из материала издания:

«Информация за июль подтверждает, что увеличение государственных заказов, которые размещены в военно-промышленном комплексе, поддерживает российское производство».

Напомним, ранее мы писали о том, что в кругах высшего руководства РФ появилась опасная болезнь под названием алкоголизм.