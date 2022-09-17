Как передает «НБН», об этом на своей странице в микроблоге Twitter написал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Дипломат отметил, что совершенные российскими солдатами преступления в отношении мирных жителей Изюма «немыслимые и отвратительные».

«Нам не нужно это оставлять без внимания. Чехия выступает за то, чтобы все преступники понесли наказание. Я призываю как можно быстрее создать специальный международный трибунал, который проведет расследование этого акта агрессии», — отметил Липавский.

Напомним, что в лесу Изюма Харьковской области недавно обнаружили около четырехсот могил. В них, в том числе, похоронили местных жителей. Более того, в городе нашли комнату для пыток, оборудованную россиянами. А в деоккупированной Балаклее сотрудники правоохранительных органов также нашли комнату для пыток, организованную «штабом» россиян. Теперь же на освобожденных территориях Харьковской области проводят работу представители следственных органов и прокуратуры с целью расследования военных преступлений российских оккупантов.