Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение помощника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который был ознакомлен с данными разведки США, возможно, Путин готовится объявить мобилизацию в стране.

Дословно из заявления Салливана:

«Вероятно, Владимир Путин готовится объявить мобилизацию в России».

В это же время немалый интерес к предстоящему обращению Владимира Путина и Сергея Шойгу также проявляют пользователи Сети. И, несмотря на то, что самого обращения еще не было, в России уже стремительно начали расти запросы в поисковиках, как уехать из страны. Вероятно, россияне начали чего-то сильно бояться.

В это же время такие мировые лидеры как Эммануэль Макрон и Эрдоган заявили, что псевдореферендумы, которые Россия намерена провести на Донбассе, никогда не будут ими признаны.

Ранее стало известно о том, что Пушилин и Пасечник подписали «законы» о псевдореферендумах на Донбассе.