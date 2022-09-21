Как информирует «НБН» со ссылкой на Daily Mail, американский генерал Бен Ходжес рассказал, что будет, если российские военнослужащие применят на территории Украинского государства ядерное оружие. Согласно его словам, ядерного ответа от американской стороны ожидать не стоит.

Так, двадцать первого сентября Бен Ходжес отметил, что ответ США будет хоть и не ядерным, но не менее сокрушительным.

Согласно его словам, в таком случае Вашингтон может нанести смертельный удар по Черноморскому флоту Российской Федерации, или же военным базам РФ на Крымском полуострове.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в кругах Путина начались разногласия.