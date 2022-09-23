Как информирует «НБН», некоторые детали о заявлении Берлускони были опубликованы изданием ВВС.

Так, имеющий дружеские отношения с главой Кремля Сильвио Берлускони заявил, что президента Российской Федерации Владимира Путина якобы «подтолкнули» на то, чтобы он начал войну на территории Украинского государства.

Дословно из сообщения экс-премьера Италии:

«Путин был подтолкнут населением России, его партией и министрами, чтобы начать эту спецоперацию».

По мнению итальянского политика, причиной нападения стала пропаганда, которая демонстрировала уничтожение русскоговорящего населения на Донбассе. Согласно мнению Берлускони, войска России должны были заменить в Киеве правительство на «порядочных людей».

Бывший глава итальянского правительства добавил:

«Российские войска должны были войти, дойти до столицы Украины Киева через неделю, заменить там правительство Зеленского порядочными людьми, и уже через неделю вернуться обратно. Но они встретили в Украине неожиданное сопротивление, которое подпитывалось оружием всех видов с Запада».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский пояснил, что может произойти в случае поражения Украины в войне против России.