Об этом он заявил 23 сентября во время посещения мемориала «Хатынь», сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу белорусского диктатора.

Лукашенко считает, что сейчас в Беларуси в обществе «каша большая».

Да, есть процентов 75 — это люди, которые сторонники наши и которые многое поняли. Но 25% — это немало. Это два с лишним миллиона человек. А 10%, около миллиона, они всегда были нашими противниками. Они просто врагами некоторые стали после этого. Вот этих мы должны видеть. С этими должны работать — прослойкой. Но и своих не терять. Тут должен быть очень тонкий подход

— заявил он.

Он также в очередной раз заявил, что ему «осточертело» быть у власти. При этом он считает, что если к власти в стране придут новые люди, то он не видит гарантий, что они смогут «удержать власть».

Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю: «Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит». А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти (у нас еще хватает) нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю

— поделился Лукашенко своими переживаниями.

Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть у власти. Фото — president.gov.by

Напомним, Александр Лукашенко не раз заявлял, что «наелся» этой власти, но при этом не собирается от нее отказываться. А недавно он заявил, что при принятии обновленной Конституции надо было установить порядок, при котором органы власти, и особенно президент, избирались бы на Всебелорусском народном собрании.

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