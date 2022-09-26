Патриарх Московский решил «оправдать» смерть российских оккупантов на войне против Украины тем, что они, якобы подобно Иисусу Христу, своей гибелью приносят себя в жертву ради других, информирует «НБН» со ссылкой на оппозиционное издание «Медуза».

По словам главы РПЦ, церковь молится, чтобы «братоубийственная» война закончилась как можно скорее и как можно меньше «братьев» убили друг друга. При этом Кирилл добавил, что смерть «при исполнении воинского долга» приравнивается к жертве за других, которая «смывает все грехи».

Напомним, что ранее епископ РПЦ отличился циничным призывом к россиянам. Он заявил, что граждане РФ не должны считать жителей Украины, которых делают «противными святой единой Руси», своими врагами.