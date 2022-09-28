Как информирует «НБН», об этом говорится в материале, обнародованном на официальном сайте правительства Германии.

Таким образом, Берлин подготовил к отправке в Украину десяти мостовых систем, трех средних мостовых систем, а также девяноста большегрузных прицепов.

Кроме того, как известно, ФРГ передала уже Вооруженным силам Украины шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3). Они будут установлены на бронированные ремонтно-эвакуационные транспортные средства. Был передан также и боезапас на тридцать тысяч гранат калибра сорок миллиметров.

В обнародованном сообщении говорится:

«Исходя из соображений безопасности, правительство Германии воздерживается от предоставления детальной информации относительно дат и способов транспортировки всего этого до самого момента передачи».

Ранее канцлер ФРГ публично пояснил, почему Германия не передает Украине танки.