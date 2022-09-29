Об этом они заявили в эфире своих шоу, сообщает «НБН» со ссылкой на zerkalo.io.

Первым идею избавиться от неугодных белорусов, путем объявления мобилизации, озвучил в эфире своего пропагандистского шоу Игорь Тур.

Будь моя воля, я бы мобилизацию объявил, но лишь для того, чтобы все затихарившиеся под плинтусом и просто трусы на придуманной в голове панике в спешке от нас уехали, улетели, убежали. Ну и скатертью дорога. (…) Еще раз, мобилизации в Беларуси не будет. Потому, что в Беларуси уже мобилизовано все, что можно мобилизовать. Вопрос лишь в эффективности мобилизованных

— заявил 26 сентября Тур.

Идею подхватил его коллега с СТВ Григорий Азаренок.

Очень хорошее предложение на днях озвучил коллега Игорь Тур. Глистогонное, так сказать. Все-таки объявить у нас мобилизацию. Профилактическую. Чтобы те, кто затаился, те, кто хочет только получать от государства, но ничего давать ему не намерен, кто плевать хотел на народ, на страну, на могилы предков, чтобы они свалили. Чтобы Родина очистилась. Чтобы воздух посвежел

— заявил пропагандист.

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