Временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы главы Русской православной церкви Владимир Легойда сообщил, что 75-летнему патриарху поставили диагноз коронавирус, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медуза».

В связи с заболеванием ковидом, встречи и поездки Кирилла, которые были запланированы на ближайшие дни, отменили. Пресс-секретарь РПЦ отметил, что болезнь протекает с выраженными симптомами, поэтому патриарх должен соблюдать постельный режим и самоизоляцию.

По словам Легойды, состояние главы Русской православной церкви удовлетворительное.

Отметим, что накануне патриарх Московский отличился рядом скандальных призывов на фоне объявленной президентом Владимиром Путиным мобилизации в России.

В своих проповедях Кирилл цинично призвал россиян не воспринимать украинцев врагами и находил «оправдание» гибели военных армии РФ в Украине. Глава РПЦ сравнил смерти оккупантов с жертвой Иисуса Христа, пообещав, что гибель при «выполнении воинского долга» гарантирует прощение всех грехов.