Как информирует «НБН» со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, власти РФ разработали очередной план пополнения захватнических отрядов на украинской земле за счет российских заключенных.

Согласно имеющейся информации, россияне стремятся к легализации в задействовании заключенных РФ в войне против ВСУ.

Так, в сообщении украинского военного руководства говорится:

«На рассмотрение Государственной думы Российской Федерации был внесен документ об изменениях в УК России. В нем предусматривается отбывание наказания осужденных в районе, где ведутся боевые действия».

Напомним, ранее мы уже писали о российском военном осеннее-зимнем призыве в 2022 году в армию России.