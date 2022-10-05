Делимханов, названный главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым «человеком, который может его сменить», открыто пригрозил студентам за «оскорбление Российской Федерации», информирует «НБН».

В комментарии пропагандистскому телеканалу «Грозный» депутат Госдумы сообщил, что глава Чечни поручил ему отслеживать настроения во всех высших учебных заведениях Российской Федерации. Соответствующий фрагмент эфира опубликовал пользователь ASLAN в соцсети Twitter.

Кроме того, Кадыров дал задание Делимханову – застявлять молодежь отвечать за «оскорбление страны, Конституции и Владимира Путина».

Отметим, что в Сети обратили внимание на эксклюзивную вещь, которая попала в кадр во время съемок в кабинете Кадырова. Глава Чеченской Республики приобрел атрибут богатой жизни от Louis Vuitton на 175 000 долларов.